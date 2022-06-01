Бунты за «зарплату» и протесты против сноса домов: В Мариуполе местные жители активно противостоят оккупантам

Оккупанты планировали снос путем подрыва девятиэтажных домов № 1,3,5 и 7 по улице Солнечная в Мариуполе. Местным сообщили об этом за сутки, и у них не было возможности вынести личные вещи.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Приезд МЧС россии встретил акцию протеста, что само по себе было сюрпризом для россиян. Люди буквально ложились под тракторы. При участии местных коллаборантов пришли к соглашению о переносе подрыва на следующую неделю», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после акции оккупационная администрация Мариуполя издала «циркуляр-разъяснение», что снос домов будет проходить не менее чем через две недели после сообщения об этом жителям.

В гуманитарном штабе «Метро» вчера начали выдавать заработную плату «волонтерам» – людям, работавшим на разборе завалов. Контроль на месте осуществлял депутат госдумы россии дмитрий саблин.

«Вместо анонсированной зарплаты за полтора месяца людям выдали всего за месяц 11 тысяч рублей. Остаток за полмесяца предложили «простить». Начался фактический бунт такого уровня, что доступ к Метро был закрыт, а людей разгоняли российские военные выстрелами в воздух», – рассказывает Андрющенко.

Он убежден, что остаток наличных остался у Саблина и его команды коллаборантов.

«Итак – сопротивление набирает обороты. Постепенно переходя от пассивной к активной фазе противостояния», – подытожил Петр Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе при разборе завалов на гранате подорвались 15-летний подросток и 23-летний мужчина.