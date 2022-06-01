Резников рассказал, сколько ВСУ получили Bayraktar с начала войны и сколько еще должны поступить

С начала полномасштабного вторжения российской федерации Вооруженные силы Украины получили около полусотни БПЛА Bayraktar. Минобороны планирует закупить еще десятки таких беспилотников.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни «самолетиков». Еще несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле», – отметил он.

Резников отметил, что Минобороны получило от командования ВСУ новый запрос на беспилотники.

«На ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников», – добавил министр.

Напомним, что Турция решила подарить Литве Bayraktar, на который они собрали 5 миллионов евро, чтобы помочь ВСУ. Позже турецкая компания Baykar решила еще подарить Украине три беспилотника Bayraktar, деньги на которые собирали всей страной.