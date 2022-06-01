Сестра морпеха Волыны побывала на обмене украинских военнопленных на Николаевщине: «Мы уверены, что дальше результаты будут еще больше»

Сестра морского пехотинца Сергея Волынского (позывной «Волына») Татьяна Харько побывала на процедуре возврата украинских военнопленных, которых обменяли на Николаевщине по формуле 17 на 15.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

После обмена она поделилась своими эмоциями с журналистами.

— Я – родная сестра морского пехотинца Сергея Волынского. Сегодня мне посчастливилось побывать на обмене. Это невероятные эмоции, очень приятно видеть глаза ребят, мы очень благодарны Координационному штабу и Главному управлению разведки. Мы надеемся, что дальше результаты будут еще больше, еще лучше и уверены, что тяжелая работа будет вестись до тех пор, пока каждый герой не вернется домой, - сказала Татьяна.

Она также рассказала о брате. С Сергеем Волынским связи сейчас нет, так же как и официальной информации, где он может сейчас быть.

— Нет, мой брат не выходит на связь. Где находится, также неизвестно. 20 мая – последний раз он вышел на связь еще с территории завода «Азовсталь». Мы очень ждем. Официальной информации сейчас нет. Есть слухи, но им верить нельзя, - отметила Татьяна.

Будучи на «Азовстали» Волынский не рассказывал родным об ужасах, которые переживали военные.

— Ничего не рассказывал. Никаких ужасов от него не было. Он нас берег от тяжелой информации. Выходил на связь когда как. Когда ему удавалось два дня подряд выйти на связь, иногда его не было на связи четыре дня, неделю, - добавила Татьяна.

Напомним, родственники украинских воинов, которых эвакуировали из «Азовстали», создали объединение и призывают не забывать, что морпехов из 36-й бригады, бойцов «Азова», пограничников и других защитников нужно вернуть домой.