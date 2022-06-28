Николаевец предстанет перед судом за наводку российской артиллерии на бронетанковый завод

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Николаева, обвиняемого в распространении информации о расположении объекта оборонной инфраструктуры и украинских военнослужащих (часть 2 статьи 114-2 УК Украины).

Об этом сообщили в спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что в начале апреля указанный гражданин, по мотивам невосприятия действующей украинской власти и одобрения политики страны-агрессора, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети «ВКонтакте» предоставил пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Национальной гвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевской области.

В дальнейшем, по месту, указанному гражданином, был произведен ракетный обстрел, в результате чего уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

В мае корректировщика задержали. Центральный районный суд Николаева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что мужчина, который наводил российский ракетный удар на «Николаевский бронетанковый завод», ранее был работником этого оборонного предприятия. После задержания он раскаялся и пояснил свой поступок тем, что «был долбо*бом».