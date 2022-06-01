«Войдите в положение, будьте людьми»: Оккупанты просят своих пропагандистов не снимать сюжеты на позициях, потому что потом «прилетает»

Российские оккупанты просят своих пропагандистов не снимать сюжеты на передовой, потому что после их публикации позиции рашистов обстреливают Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Nexta.

Один из оккупантов с позывным «Молодой» жалуется, что воюет «с мужиками бок о бок», а потом они погибают. А еще говорит, что человеческая жизнь превыше всего.

«Конечно, я понимаю, что вам нужен эксклюзив и все такое, но и вы меня поймете. Я с этими мужиками сражаюсь уже не первый месяц бок о бок. И понимаю, что человеческая жизнь превыше всего. Вам мало двухсотых? Вам еще нужно? Конечно, запретить я вам не могу сюда ездить, снимать свои материалы. Но и вы меня поймёте. Войдите в положение. Будьте людьми».

Напомним, российский пропагандист Валентин Гвоздев с телеканала «Звезда» показал в своем сюжете местоположение корабля оккупантов «Орск», по которому впоследствии нанесли удар ВСУ.