Поскольку дела с созданием «херсонской народной республики» идут у россиян очень тяжело, кремль пытается создать Таврическую губернию на юге Украины – как это было во времена до 1917 года.

Об этом в ходе конференции «Юг под ударом», организованной совместно с Центром стратегических коммуникаций, сообщил эксперт Центра Максим Майоров.

«Хорошая Украина в представлении россиян – это советская Украина. Это единственная Украина, которая укладывается в рамки их украинофобских представлений. У них все пошло не так, и им пришлось думать, что делать с захваченными территориями. […]. В дореволюционное время Таврическая губерния объединяла Крым, левобережье Херсонщины и часть Запорожской области. Сейчас пособники россиян выступают с символикой этой губернии и являются определенными конкурентами с теми, кто выступает за создание «хнр». Почему у них ничего с этим не удается? Ибо им не хватает поддержки на оккупированных территориях и это фактически ломает все их планы. Если в Крыму референдум трижды переносился в сторону приближения этой даты, то в Херсоне это переносится все дальше на перспективу», — пояснил эксперт.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА.