«2811»: Зеленский назвал количество российских ракет, которыми страна-агрессор ударила по украинским городам

За все акты государственного терроризма, россия будет отвечать на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале.

Об этом в своем обращении к нации сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам – уже 2811. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Одно из таких доказательств – в видео. Чтобы никто не смел обманывать ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале», - сообщил Президент.



Также он сказал об ответственности, которую должны понести российские пропагандисты, которые «врут об этом терроре» .

«Хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, пытающихся оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств – чтобы никто не смел обманывать ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту, целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре», - сказал Зеленский.

Главное из обращения Президента: