ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский показал видео того, как российская ракета ударила по в ТЦ в Кременчуге

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 28 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 июня.

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00:25 Зеленский показал кадры, на которых видно, как российская ракета «прилетает» в ТЦ «Амстор» в Кременчуге, где на тот момент было около тысячи человек.



00:15 В результате российских обстрелов Сумщины погибли два человека, еще трое ранены, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«После десяти утра враг начал дерзко обстреливать Краснопольщину и отдельные населенные пункты Великописаревской общины. Были авиационные обстрелы: россияне запустили около 20 ракет с вертолетов, не пересекавших линию государственной границы. Все прилеты – Краснопольское и Миропольское общества», – написал он в телеграмме.

По его данным, после 11:00 войска РФ открыли огонь из реактивных систем залпового огня «Град», 30 «прилетов» по Краснопольщине.

Живицкий сообщил, что затем войска РФ населенные пункты Краснопольской общины обстреливали из артиллерии, пулеметов, станкового гранатомета, а вечером снова применили РСЗО.

«После 18:00 – еще 40 и еще 12 ударов – из реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам общины», – добавил он.

Также, по данным главы ОВА, 28 июня на одно из сел Великописаревской общины беспилотник сбросил взрывное устройство.