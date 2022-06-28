Львовщина готовится к возможному вторжению со стороны беларуси

Все силы Львовщины готовятся к каким-либо проявлениям агрессии со стороны белорусов, ведь риск вторжения с северного направления никто не отменял.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил Первый заместитель начальника Львовской областной военной администрации Андрей Годик.

«Наши задачи очень просты, но требуют кропотливой работы. Прежде всего, это согласование всех сил и средств, как правоохранительного блока, так и военных, по координации планов отпора агрессии с Беларусью. Также это налаживание взаимодействия с соседними областями, в частности, с Волынской областью в части скоординированных действий», – рассказал Андрей Годик.

По его словам, подготовка также идет путем строительства на Львовщине дополнительных оборонных и инженерных сетей.