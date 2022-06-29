Британец Шон Пиннер обжалует смертный приговор в «суде» «днр»

Защита подданного Великобритании Шона Пиннера обжаловала приговор в части применения к нему смертной казни, к которой его приговорил «суд» «днр».

Об этом сообщают российские СМИ.

«Мы просимизменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», — пишут росСМИ со ссылкой на адвоката Пиннера.

Сообщается, что «верховный суд «днр», якобы, подтвердил, что британец Шон Пиннер обжаловал смертный приговор.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Оккупанты приговорили пленных к смертной казни. Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали договор с ВСУ еще до полномасштабного вторжения россии. Они сражались в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.

Посол Великобритании в Украине Миранда Симмонс заявляла, что они делает все возможное, чтобы вернуть на родину своих граждан, которые сражались в николаевском батальоне и оказались в плену пророссийских боевиков.