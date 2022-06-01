Война на Николаевщине: С утра оккупанты опять ударили по городу 10-ю ракетами, одна попала в жилой дом

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 28 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется...

07:36 Появляются первые фото с пятиэтжного дома, в который попала российская ракета. Как видно, разрушены как минимум три верхних этажа в одном из подъездов.

07:06 Отбой воздушной тревоги.

07:05 По имеющейся информации, одна из ракет попала в многоэтажный дом. Под завалами могут находиться люди. Всего по городу оккупанты выпустили около 10 ракет.

07:01 Николаевский городской голова сообщил, что «на места уже выехали спасатели и медики».

06:57 Известно о том, что ракеты ударили по нескольким районам города. Очевидцы говорят о дыме на разных улицах.

06:55 Сутра Николаев опять обстреливают из ракет. По городу нанесли около десяти ударов. Ракеты запускаются с Херсонской области, о чем сообщают в местных пабликах.