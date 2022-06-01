Гетманцев заявил, что выручка кассовых аппаратов в ТРЦ «Амстор» в Кременчуге в день теракта составила почти 3 миллиона гривен

Общая выручка 58 кассовых аппаратов, работавших в торгово-развлекательном центре «Амстор», в день теракта составила 2,9 миллиона гривен.

Об этом сообщил в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Так он прокомментировал заявления российской стороны о том, что торговый центр вроде бы не работал.

«Некий гражданин Лавров заявил, что удар России по торговому центру «Амстор» в Кременчуге не является терактом из-за того, что «Амстор» якобы не работал. Однако, по данным Государственной налоговой службы, в торговом центре в день теракта работали 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2,9 миллиона гривен», – заявил он.

Как известно, 27 июня россия нанесла ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге в момент, когда в нем находилось более тысячи гражданских граждан. 28 июня поисково-спасательные работы продолжились. По состоянию на данный момент в результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых один человек скончался в больнице). За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.

Напомним, Монастырский заявил, что установлены летчики, бомбившие ТЦ в Кременчуге.

Также в Кременчуге объявили трехдневный траур.