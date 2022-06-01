Сенкевич заявил, что разрушенный подъезд не пригоден для жилья и людей временно отселят, а пока работают с соседним домом

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что на месте разрушенной пятиэтажки в микрорайоне Лески работают правоохранители и криминалисты. Подъезд дома не пригоден больше для жилья, поэтому их отселят.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ» на месте происшествия.

По его словам, весь подьезд аварийный, там сдвинулись плиты и жить там нельзя. Людей переселят в те места, где размещают переселенцев с других городов и сел.

— Представители ГСЧС нам дадут информацию, что мы можем работать. Скорее всего, это будет завтра, мы приедем сюда. И отряды наши ЖКХ здесь все убрать. Сейчас мы будем работать с домом, который был рядом. Убирать без привлечения техники часть этого дома, которая залетела в соседний. Поэтому сейчас будем работать с людьми по ликвидации последствий - то есть пленка, ОСБ-плиты. А все остальное будем работать завтра. Здесь будет патрулировать полиция. Надо добавить, что здесь работают правоохранители, потому что в результате взрыва очень много пострадавших людей сейчас некоторых не могут идентифицировать. Часть тел находят в 200 метрах от места взрыва. Сейчас здесь будут работать криминалисты, собирать все эти вещи, и после того мы начнем работу, - рассказал он.

Он добавил, что многоэтажка находится в спальном районе и здесь нет военных баз или каких-то военных обьектов, тем более индустрипльных обьектов, здесь нет даже колбасных цехов.