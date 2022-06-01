«На пятом этаже, нет пятого этажа»: Пострадавшая от утреннего обстрела рассказала о своем спасении и жителях разрушенного дома

Уполномоченная по пострадавшему дому рассказала про собственную историю спасания, а также о людях, которые проживали на пятом и четвертом этажах.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ» на месте происшествия.

Пострадавшая отметила, что вражеский снаряд прилетел в дом около 6 утра. В доме повредили газо- и водопровод. Женщина не могла выбраться с дома без помощи спасателей.

«Оно рухнуло, я думала, дома нет. Я начала выскакивать, два раза прокрутила замок в двери. А он заклинил. А я слышала в подъезде кричали: «Уходите, газ» и был запах газа. Я боялась, мне говорили выскочить куда-то. А замок заклинил: два поворота сделала, а третий не открывался. Спасателям, МЧС, говорю: «Ломайте двери». Спасибо, что у них была турбинка, они срезали петли и сняли двери. Вода уже бежала, запах газа был. Они меня достали, я ключи им кидала через кухню, чтобы они меня с той стороны открыли. Но я не могла выйти, они срезали петли, и я выскочила», - сказала она.

Жительница дома также рассказала о людях, которые проживали в наиболее пострадавших квартирах разрушенного дома. Среди них волонтер, пожилая женщина с инвалидностью, и, вероятно, три студентки.

«На пятом этаже… нет пятого этажа. И четвертого. На пятом этаже жила семья, Валентин в «Красном Кресте» работал и военным помогал, и с лекарствами, и с гуманитаркой. Все его знают. А второй Клименко, он тоже на пятом этаже. Отец и сын. Ванечка, служит, наш город защищает. И сейчас мы не знаем: живы или нет. На третьем этаже «калясочница», без ног женщина. Ее еще не достали. На четвертом этаже парня зажали, но его достали, он живой. Там еще три девочки, студентки снимают. Они говорили, что сдадут (квартиру, - ПН) и уедут и мы на это надеялись. Но соседи говорят, что видели их вчера, значит они еще там. Но мы надеемся, что их там нет.

«У нас там еще беременная была. Вы ее в сторону, она боялась, третий раз уже. Они должны были уехать, но не уехали. На четвертном этаже у нас девушка только из-за границы приехала с ребенком. Это чудо, что муж из отправил. Она уже звонила нам: «Я не представляю». Вот этот мальчик, который служит - это самая молодая семья, ребенку год. Она приехала и попала в эту ситуацию. Мы все в шоке. Это уже третий раз, но еще н было так, что нет этажей», - рассказала она.

По словам женщины, на данный момент известно о восьми пострадавших, количество погибших уточняется.

Напомним, что Сенкевич заявил, что разрушенный подъезд не пригоден для жилья и людей временно отселят, а пока работают с соседним домом.