Оккупанты под видом заявок на компенсацию за разрушенное жилье собирают личные данные мариупольцев и пытаются вербовать эвакуированных граждан

Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации об оставшихся в городе жителях. С этой целью организовано прием заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
Так гражданам предлагают подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае, если отстроить невозможно. В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество якобы было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания.
Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме рф и рб), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их к сотрудничеству с оккупантами.
«Сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаи денежных компенсаций за разрушенное жилье, не подлежащее восстановлению, не зафиксировано. Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим жильцам варианты для переселения в другое жилье не предоставляются. В то же время лицам, потерявшим жилье, предлагают переселиться в жилье местных жителей, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий. Ситуация с поставками воды и газа в городе остается стабильно тяжелой», - говорится в сообщении.