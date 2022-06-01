Оккупанты под видом заявок на компенсацию за разрушенное жилье собирают личные данные мариупольцев и пытаются вербовать эвакуированных граждан

Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации об оставшихся в городе жителях. С этой целью организовано прием заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Так гражданам предлагают подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае, если отстроить невозможно. В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество якобы было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания.

Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме рф и рб), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их к сотрудничеству с оккупантами.