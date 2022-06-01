СБУ допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера «Москва» перешел в пехоту

Оккупант участвовал в попытке спасения флагмана Черноморского флота рф в апреле, но ему не понравилась идея умереть в море и он перешел в пехоту. Однако почти сразу российский солдат попал в плен.

Об этом сообщает СБУ.

«Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать. Далее два варианта: идти на другой карабль и ждать той же участи, либо в пехоту. Я насмотрелся, что было на «Москве», и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это совсем ужасно. И я отказался, написал рапорт» – рассказывает бывший матрос.

Так он переквалифицировался в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Вскоре его отправили на разведку в Волновахский район.

Однако первая же боевая задача оказалась провальной – оккупанты попали под минометный обстрел ВСУ. Уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры приказали бросили раненых на поле боя, потому что с ними убежать бы не удалось.

«Я истекал кровью, ко мне подошли военнослужащие ВСУ. Они оказали первую медицинскую помощь. А нас даже не обучили как накладывать жгут. То есть я не умел этого делать, мне помогли. Дали воды, отвезли нас. Перевязали. У меня была сломана рука», - сказал он.

Пленный оккупант также сказал, что российская армия не «освобождает» территорию, а захватывает ее, а также призвал не ехать на войну в Украину.

«Здесь воевать нечего. Сюда лучше не соваться. Мы здесь ничего не освобождаем, мы захватываем. Ко мне лично приходили дети, просили дать поесть, потому что у них ничего нет – у них разбомблены магазины, дома. У дедов отбирали велосипеды, мопеды. Мы – мародеры. Страная ввойна, сюда ходить лучше не стоит», - подытожил он.

На данный момент он дает показания СБУ.

Напомним, что ранее оккупанты в Мариуполе незаконно взяли в плен сотни военных медиков и раненых гражданских.