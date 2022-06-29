Там, где мы теряем одного человека, россия – пять, их в 10 раз больше и это сложно, но мы стоим, – Зеленский

Украина так же как и страна-агрессор россия несет потери в войне. Однако, где украинские войска теряют одного человека, российские - теряют пять.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.

— Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, россия теряет 5 человек. Там где мы теряем один танк - они теряют 5. Вот так мы боремся. Но нужно быть справедливым и сказать, что нам сложно. Ибо опять-таки другие цифры, на один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца - их 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим, — заявил он.

Зеленский добавил, что Украине будет сложно стоять один на один против рф и мы можем не выдержать.

— Поэтому очень важна поддержка Европы, прежде всего США - от общества до президента Джо Байдена. Потому что все должны понимать, что это не наша война, просто Украина с россией, это война всего мира с конкретно рф, с их военно-политическим руководством, с их армией и все это должны понять. Мы не сможем одни и, слава Богу, что нам помогают, — заявил глава государства.

Он убежден, что война закончится победой Украины.

— Как бы важно ни было мы должны вытеснить оккупантов из нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать, — заявил Зеленский.

Глава государства заявил, что переживает, что Запад может устать от Украины.