«Обстреливают каждый день в разы больше»: Ким заявил, что в Николаеве стало опаснее, чем три недели назад

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ситуация в городе и области остается достаточно сложной, ведь российские солдаты не соблюдают нормы ведения военных действий и обстреливают гражданские объекты.

Об этом он заявил в эфире Media Center Ukraine 29 июня.

— Ситуация в области сложная, потому что только за вчера было выпущено 11 ракет. Часть из них была сбита, вчера тоже погибли люди в Очакове, из них шестилетний ребенок и 3-х месячный ребенок в коме, врачи борются за его жизнь. Сегодня было 8 ракет, прилетело в пятиэтажный жилой дом и там погибли 4 человека, 5 раненых. Продолжаются спасательные работы. Обстреливают ежедневно в разы больше – город, областные центры и другие крупные города, далеко от линии фронта, - заявил он.

Виталий Ким добавил, что невозможно просчитать, что оккупанты обстреляют в следующий раз, однако «в большей степени прилетает в гражданские объекты».

— Они стреляют, чтобы запугать местное население и деморализовать наших военных. Не насколько безопасно (оставаться в Николаеве, - ПН). Мы не можем просчитать, куда будет стрелять российский оккупант, потому что они не соблюдают нормы ведения военных действий и ежедневно стреляют по гражданским объектам, поэтому в Николаеве опасно, опаснее даже, чем три недели назад, - добавил Ким.

Также он сообщил, что в Николаеве остается около 250 тысяч горожан, а те, кто уехал, иногда возвращаются домой, чтобы забрать какие-то вещи, сделать домашние дела и что-то по хозяйству, и выезжает снова. Однако есть и такие, кто принципиально не хочет никуда уезжать.