«На фронте на одну убийственную птичку станет больше»: Нардеп Копытин передал 36-й бригаде дрон-разведчик Quantix

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин передал командованию 36 бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского дрон-разведчик Quantix.

Об этом он сообщил у себя на Facebook.

«На фронте на одну убийственную птичку станет больше Сегодня была возможность встретиться с командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Виктором Сикозой. Пообщавшись, посовещавшись, он рассказал мне о том, чего не хватает, я запомнил. Еще раз выразил восхищение. И передал птичку», - сказал Копытин.

Он передал военным дрон-разведчик Quantix от американского производителя AeroVironment.

«Он легкий, быстрый и тихий. А что самое главное – он не фиксируется радарами. Позиции рашистов будет передавать нашим ВСУ в высоком мультиспектральном качестве. Сикозе птичка понравилась», - отметил Копытин.

Сам командир бригады Виктор Сикоза отметил, что оккупанты боялись боевых гусей, а получили боевые дроны.

«Орки боятся боевых гусей от американских биолабораторий, а получат тихий Quantix, кстати, от США», - цитирует командира нардеп.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин заявил, что, вместе с властью Николаевской области, работает над обеспечением работы региона.