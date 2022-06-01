У Беларуси проблемы из-за санкций и долгов – стране грозит дефолт

Министерство финансов Беларуси впервые выплатило купон по еврооблигациям с погашением в 2027 году в национальной валюте – белорусских рублях. Совершить платеж в валюте выпуска государство не может из-за санкций.

Об этом сообщает «LIGA.Бизнес».

«Платежи по еврооблигациям Республики Беларусь со сроком 29.06.2022 (Belarus-2027) на общую сумму $22,9 миллиона в эквиваленте выполнены в соответствии с новым порядком», - заявило белорусское министерство.

Этот новый порядок предусматривает открытие специальных счетов в Беларусбанке, доступ к которым получит платежный агент – лондонский Citibank.

Выплата валютного долга в белорусских рублях запустит процедуру дефолта по истечении льготного периода. В обращении находятся пять выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 миллиарда. В последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года. В августе Беларусь должна выплатить купон сразу по четырем выпускам облигаций на общую сумму почти $85 миллионов.