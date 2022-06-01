«Заезжаем, труп лежит на дороге и мы а машинах туда-сюда ездили по голове»: оккупант делится с женой своими военными преступлениями

Российский оккупант во время разговора со своей женой рассказал про совершенные зверства во время войны в Украине.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Оккупант сказал, что бьет по людям из пушки. А фрагмент тел погибших лежат в разных местах.

- Они бл* не падали, они там разлетались нах*й на кусочки. - А ты чем стрелял? - С пушки. Она-то вылетает там – еб*ть. П*зда приходит вообще. Еще это, только заезжаем в город, тот что Херсон. Трупы валяются, бл*. Руки, ноги, тело отдельно, головы.

На вопрос жены сколько трупов в городе, оккупант не смог четко ответить: «вот едешь они там, тут валяются».

- Там тоже еще одна задача была. В город заезжали, зачистку проводили. Все, заезжаем, труп лежит на дороге. И мы на машине прям по нему, по голове. Туда-сюда ездили. - Кочка, да, такая? - Да ну нах*й кочка, он там уже как фарш был. А у нас машина же гусеничная и все это мясо остается на них, на гусянке этой. Нам потом командир сказал: «Бл*, не ездите по ним, по трупам. Потом воняет».

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