Николаевские спасатели спасли лабрадора из полуразрушенной пятиэтажки, в которую прилетела российская ракета

В Николаеве спасатели вытащили из полуразрушенного пятиэтажного дома лабрадора.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаеве.

Как известно, в среду, 29 июня, российская ракета разбомбила дом в спальном районе Николаева.

В одной из квартир, которая находилась в соседнем подъезде, оказался заблокированным мужчина и его пес.

«От враждебных действий оккупантов страдает все живое. А для нас украинцев крайне важно спасти и сохранить жизнь, оказавшихся в опасности. Так и сегодня, в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в одной из квартир на четвертом этаже заблокированным оказался лабрадор», - сказано в сообщении.

Мужчину спасли с помощью лестницы, а позже и его собаку. Пса пришлось вытаскивать, используя люльку. При этом, собака была сильно напугана и не сильно хотела выходить.

«Хозяина спасатели эвакуировали с помощью автолестницы, а вот домашнего питомца пришлось освобождать, используя кран с люлькой. Четвероногий был очень испуган и с трудом согласился на собственное спасение. Но, к счастью, спасательная операция прошла удачно – хозяин и его хвостатый товарищ живы. Но, к сожалению, жилье им придется искать другое, ведь русские «асвабадители» освободили их от собственного дома», - отметили в сообщении.

Напомним, утром, 17 июня, русские оккупанты в очередной раз ударили по Николаеву – попали в инфраструктурные объекты и жилые дома.