В Украине суд арестовал имущество гражданина россии на сумму почти ₴1,3 миллиарда

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили россиянина в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

Решением суда наложен арест на его банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости. Примерная стоимость арестованного имущества составляет почти 1,3 миллиарда гривен.

- БЭБ исследует деятельность 21,7 тысяч компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане страны-агрессора. Первоочередными задачами для БЭБ является привлечение к ответственности нарушителей, наложение ареста на их имущество, не дать переоформить это имущество на другие компании и способствовать, чтобы имущество работало на Украину, для восстановления экономики нашего государства, разрушенных населенных пунктов или для нужд ВСУ, - отметил директор БЭБ Вадим Мельник.