Сирия решила признать «независимость» контролируемых россией псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» на украинских территориях.

Соответствующее заявление МИД Сирии распространяют российские СМИ.

«Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.

Как известно, ранее «независимость» оккупированных россией территорий Луганской и Донецкой областей кроме самой россии признали енпризнанные миром Южная Осетия и Абхазия.



Стоит отметить, что соответствующее решения Сирия приняла на фоне саммита НАТО, на котором Североантлантический альянс определил россию как «самую серьезную и непосредственную угрозу безопасности союзников».