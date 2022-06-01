Ким показал, как выглядит «разбомбленный командный центр» в Николаеве, о котором отрапортовало минобороны рф

В министерстве обороны россии заявили, что уничтожили в Николаеве «командный центр», а по факту просто разбомбили землю.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В сообщении, которое распространяет российская пропаганда, сказано, что оккупанты нанесли удар по ангару, в котором размещался штаб оперативного командования «Юг». Как обычно, рашисты «убили» нескольких генералов и десятки офицеров.

При этом, на фото видно, что ракета разбомбила асфальт, из-за чего на земле образовалась воронка.

«Немного о росспропаганде. Вот как на самом деле выглядит разбомбленный и оцепленный командный пункт, который размещался под асфальтом», - написал Ким.

Напомним, пытаясь скрыть свои ракетные удары по жилым домам Николаева, минобороны рф заявило о постановочных видео с актерами.