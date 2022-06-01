В СБУ рассказали, что окружение Януковича вместе с ФСБ ведет подрывную деятельность в Украине

В Москве ФСБ координирует «политический офис», созданный из бывших украинских чиновников-предателей времен Януковича.

Об этом в интервью « Главкому » рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

- Такие люди, как бывший министр обороны Лебедев, экс-глава СБУ Якименко, экс-глава МВД Захарченко, экс-замсекретаря СНБО Сивкович, бывший глава Администрации президента Клюев, по нашим данным, играли и продолжают играть важную роль во взаимодействии с российской агентурой в Украине и дальнейшем планировании захвата власти.

- Эти люди имели доступ к величайшим тайнам. И до сих пор они могут поддерживать контакты со своими бывшими подчиненными, которые тем или иным образом влияют на определенные процессы и принятие определенных решений. К примеру, Сивкович и Клюев создали в Москве т.н. "политический офис", деятельность которого координируется пятой службой ФСБ. Лично Сивковичу отведена важная роль в этой схеме, потому что у него широкий круг контактов среди украинского политикума, - сказал Дехтяренко.

По его словам, Сивкович и Клюев из-за своих связей подбирают граждан Украины, которых ФСБ может привлечь к подрывной деятельности. Они же и сформировали список лояльных к России лиц, которые планировалось использовать в оккупационных органах власти.