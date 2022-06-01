Украина вернула из плена 144 воина, в том числе 95 защитников «Азовстали»

В ходе масштабного обмена из плена освобождены 144 защитника Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных:
– 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы Украины;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальной полиции Украины.
Из них 95 защитников "Азовстали", 43 бойца "Азова", 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.
Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь. Координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников.