Украина вернула из плена 144 воина, в том числе 95 защитников «Азовстали»

В ходе масштабного обмена из плена освобождены 144 защитника Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных:

– 59 бойцов Национальной гвардии; - 30 – Военно-морских сил; - 28 – Вооруженных сил Украины; - 17 – Государственной пограничной службы Украины; - 9 – Территориальной обороны; - 1 – Национальной полиции Украины.

Из них 95 защитников "Азовстали", 43 бойца "Азова", 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь. Координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников.