Норвегия не пустила российские грузы на Шпицберген – в ответ в рф стали угрожать

Норвегия не пропустила на архипелаг Шпицберген русский корабль с продуктами для местного русского поселения из-за санкций. Теперь Россия вызвала поверенную в делах Норвегии и угрожает «ответными мерами».

Об этом сообщает «Бабель».

Норвежские власти из-за санкций не предоставили разрешение на транзит своей территорией грузов для поселения Баренцбург. Там живут работники российской компании «Арктикуголь», в том числе шахтеры. Ранее россия доставляла свои грузы из Мурманска в норвежский Тромсе, откуда их забирал грузовой корабль и перевозил на архипелаг. Теперь в Норвегии решили запретить россиянам это делать. В ответ россия вызвала поверенную в делах Норвегии в МИД.

«Требуем от норвежской стороны как можно быстрее решить этот вопрос. Отметим, что недружественные по отношению к России действия неизбежно приведут к ответным мерам», - заявили в российском министерстве.