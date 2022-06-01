Украина сохраняет курс на НАТО, это самая лучшая гарантия безопасности, - Офис Президента

Официальный Киев считает, что Украина уже отвечает стандартам НАТО и сохраняет курс на продолжение интеграции.

Об этом заявил 29 июня заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает «Европейская правда».

Возглавляющий делегацию Украины Жолква заявил, что доволен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс.

– Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины, – подчеркнул он.

Игорь Жовква подчеркнул, что видит новые возможности для Украины по приглашению в членство в НАТО Швеции и Финляндии в обход механизма ПДЧ.

- Мы приняли в известность такую возможность, - заявил чиновник, объяснив, что это дает возможность также для других государств-аппликантов.

Заместитель главы ОПУ также убежден, что Украина уже сейчас совместима со стандартами Альянса.

- На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не соответствует стандартам НАТО – это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но не самой слабой. И мы доказываем каждый день, что мы взаимосовместимы со стандартами НАТО, - заявил он.

Жовква подчеркнул, что членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.