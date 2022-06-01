«Ему домой срочно нужно было»: Российские оккупанты ломают себе пальцы, чтоб сбежать с войны в Украине

Российские оккупанты продолжают калечить сами себя, чтобы их сочли непригодными для войны в Украине.

Об этом сообщают в СБУ, ссылаясь на перехват разговора.

В разговоре оккупант, который со своим подразделением стоит на Харьковщине, рассказывает отцу, что его сослуживец попросил его сломать ему пальцы.

«Ему домой срочно нужно было. Но его не отпустили. Он приходит: «че делать?» Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: «ну давай!». Я ему и ударил», – говорит захватчик.

Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому рашисты ударили по пальцам еще раз.

«СБУ напоминает еще один, не травматический способ: российские солдаты могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь, если позвонят на горячую линию 2402», - добавляют в Службе.

Напомним, российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с Украиной.