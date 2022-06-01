Опубликованы фото и видео с возвращенными из плена защитниками «Азовстали»

Опубликованы фото и видео с возвращения пленных украинских воинов.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

Напомним, что 29 июня провели масштабный обмен пленными. Украина вернула домой 144 воина, в том числе 95 защитников "Азовстали". Значительное количество из возвращенных – это раненые бойцы. Для них на место обмена прибыли автомобили медицинской помощи.

– Сегодня вернулись к нам первые наши герои «Азовстали». Мы очень этому рады и очень благодарны координационному штабу, Главному управлению разведки, абсолютно каждому человеку, который приложил руку к этому важному делу. Мы все должны действовать как можно сильнее, чтобы каждый герой вернулся домой. Я очень жду своего брата, очень надеюсь, что он в ближайшее время вернется, - сказала Татьяна Харько, сестра подполковника Сергея Волынского (Волыны), командира батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, что Татьяна представляет ассоциацию семей защитников "Азовстали".

Николаевский народный депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин уверен, что домой вернут каждого из защитников «Азовстали».