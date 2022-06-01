Опубликованы фото и видео с возвращенными из плена защитниками «Азовстали»

Опубликованы фото и видео с возвращения пленных украинских воинов.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ.
Напомним, что 29 июня провели масштабный обмен пленными. Украина вернула домой 144 воина, в том числе 95 защитников "Азовстали". Значительное количество из возвращенных – это раненые бойцы. Для них на место обмена прибыли автомобили медицинской помощи.
– Сегодня вернулись к нам первые наши герои «Азовстали». Мы очень этому рады и очень благодарны координационному штабу, Главному управлению разведки, абсолютно каждому человеку, который приложил руку к этому важному делу. Мы все должны действовать как можно сильнее, чтобы каждый герой вернулся домой. Я очень жду своего брата, очень надеюсь, что он в ближайшее время вернется, - сказала Татьяна Харько, сестра подполковника Сергея Волынского (Волыны), командира батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Напомним, что Татьяна представляет ассоциацию семей защитников "Азовстали".
Николаевский народный депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин уверен, что домой вернут каждого из защитников «Азовстали».
- Благодарю команду координационного штаба, Главное управление разведки, СБУ и всех, кто принимал участие в этом процессе. Каждый наш воин будет возвращен домой, – говорит Копытин.