В российском новом беспилотнике нашли французский тепловизор и канистру-бензобак

В новом российском беспилотнике-«невидимке» «Мерлин-ВР» обнаружили французский тепловизор.

Об этом сообщил Павел Кащук.

Напомним, что этот беспилотник украинская противовоздушная оборона сбила 16 июня .

Кащук известен тем, что делает «распаковку» сбитых российских беспилотников. В «Мерлине» вместо гибридных технологий обнаружили только двигатель внутреннего сгорания.

«Искали сегодня в российском «Мерлине-ВР» обещанные производителем гибридные технологии. Не нашли (или не заметили), но нашли усовершенствованные скрепы – вместо орлановского бензобака-бутылки, здесь тупо канистра с ручкой. Ну и конечно французский тепловизор, как без него? Но на этот раз неплохой за их – Lynred (Ulis) PICO1024 (1024*768) + похоже, израильская линза. Ничего нового, короче. "Приземлили" с ЗРК без проблем", - отметил Кащук.