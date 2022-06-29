Украина и Евросоюз подписали соглашение о «транспортном безвизе»

Украина и Европейский союз подписали соглашение о транспортном безвизе - либерализацию транзитных и двусторонних международных перевозок.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем .

«Теперь наши автоперевозчики равны со всеми своими коллегами в ЕС. Поздравляю всех перевозчиков. И благодарю всю нашу команду и всех, кто начинал это великое дело и приложил усилия к ее воплощению в жизнь», - отметил он.

Прогнозируется, что количество грузовых перевозок значительно увеличится, станет в 5-7 раз больше, чем до войны.

Премьер-министр Денис Шмигаль добавил, что соглашение о грузовых автомобильных перевозках вместе с решением ЕС об отмене пошлин и тарифов на украинские товары дают украинскому бизнесу экономию в десятки миллионов долларов, а также открывают для украинской продукции широкие возможности на европейских рынках.