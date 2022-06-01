ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украина получила от США $1,3 миллиарда финансовой помощи

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 28 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 июня.

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00:31 Украина получила от США грант – 1,3 миллиарда финансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«Спасибо президенту США за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета на $7,5 млрд. Спасибо за оперативные решения Мировому банку, через механизм которого осуществлен перевод», - написал Шмигаль в Twitter.

00:12 Украинский воин с позывным «Малый» на войне уже 7 лет. Он рассказал о своей службе в 72-й бригаде.

00:11 Украинские экипажи взялись овладевать в Германии управлением реактивными системами залпового огня Mars.

Об этом заявил спикер Минобороны ФРГ Арно Колац, передает «Укринформ».

- Что касается ракетной артиллерии, установок Mars, которые мы будем поставлять, началась подготовка личного состава, - сказал офицер.

Колац подтвердил планы передать Украине вместе с Нидерландами следующие шесть САУ Panzerhaubitze 2000. При этом он отметил, что подготовка военных для управления этими САУ завершена, готовить новые команды нецелесообразно.