После ракетных ударов по Николаеву Президент Зеленский просит ускорить передачу Украине систем ПРО

Президент Владимир Зеленский просит государства НАТО ускорить передачу Украине систем противоракетной обороны. Так он отреагировал на обстрелы Николаева, Очакова, Харькова и других городов.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
– Призвал государства НАТО ускорить поставки систем противоракетной обороны для Украины. И значительно усилить давление на государство-террориста. Один только сегодняшний удар россии по Николаеву, сразу десять ракет и все по гражданским объектам, доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на россию недостаточно. Одна из этих ракет, сверхзвуковая противокорабельная ракета Оникс разрушила обычную пятиэтажку.
– А еще удар по Очакову, по Днепру, продолжились российские обстрелы на Харьковщине, в Сумской области, на Донбассе: Лисичанск, Авдеевка, общины на Бахмутском направлении. Ситуация там остается сверхжестокой и очень тяжелой, – сказал Зеленский.