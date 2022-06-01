Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще 40 оккупантов с гаубицам и бронетехникой

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 29 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:18 Обстановка вдоль линии соприкосновения сложна, но контролируется. Противник продолжает инженерное укрепление своих позиций, на которые он оттеснен действиями наших подразделений, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В такой ситуации мощным средством воздействия противник считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из только что отбитых населенных пунктов Херсонщины. Удачи не имели. Групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносными зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался.

Одещину враг терроризировал ракетами, которые выпускала авиация и береговой ракетный комплекс «Бастион» из оккупированного Крыма. Одна ракета уничтожена над Одесским районом, еще пять атаковали черноморское побережье в Измаильском районе. Благодаря ограничению использования береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет.

Нашей авиацией отработано семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач. Благодаря этому российской армией потеряно более четырех десятков рашистов, две гаубицы «Мста-Б» и самоходную – «Мста-С», три единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются.

В Черном море продолжается операция на острове, уже подтверждение впечатления еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь - С1».

Корабельная группировка не имеет изменений состава по количеству и снаряженности ракетами. На двух ракетных кораблях 16 крылатых «Калибров», один большой десантный корабль создает иллюзию вероятности десанта.