США внесло в «черный список» пять китайских компаний за помощь армии рф

Министерство торговли США добавило в «черный список» пять китайских компаний, которые могли оказывать помощь российским военным – несмотря на усилия США и союзников остановить доступ россии к технологиям после масштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского правительства.

«Этот шаг, вступивший в силу во вторник, стал первым случаем, когда власти США применили меры против китайских компаний с обвинениями в поддержке россии в ее войне», – отмечается в публикации.

По словам представителей властей США, китайские компании продолжают заключать новые контракты на поставку товаров находящимся под санкциями российским организациям. При этом не уточняется, о каких именно категориях товаров идет речь.

Между тем, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что приоритетом номер один для Вашингтона в контексте Китая и Украины являются усилия, чтобы помешать Пекину поддерживать рф и обеспечивать ее дефицитным оборудованием. Второй приоритет, по его словам, состоит в том, чтобы не дать Китаю подорвать давление западных санкций на россию.

Напомним, что ранее в Минобороны Китая заявили, что не оказывали военную помощь рф.