Великобритания выделит Украине еще миллиард фунтов военной помощи

Великобритания объявила о выделении еще одного миллиарда фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов) на поддержку вооруженных сил Украины, отражающих российскую агрессию.

Об этом сообщает BBC.

– Британское оружие, оборудование и военная подготовка преображают оборону Украины против этого нашествия, - заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон. - И мы будем и дальше стоять несгибаемо за спиной украинского народа, чтобы обеспечить поражение путина в Украине.

Выделяемые средства, как сообщается, пойдут на укрепление боеспособности украинской армии, включая системы ПВО, беспилотники, новейшее оборудование для радиоэлектронной борьбы, а также тысячи единиц оснащения для украинских военных.

Таким образом, общий объем военной помощи Украине со стороны Британии с начала этого года составит 3,8 миллиарда фунтов (4,6 миллиарда долларов).