Экс-полицейского отдали под суд за сдачу оружия оккупантам в Снигиревке

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего полицейского, который в Снигиревке собрал оружие у коллег и передал его военным группировкам страны-агрессора. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в Государственной бюро расследований и в Николаевской областной прокуратуре.

В марте, во время оккупации города Снигиревка Николаевской области, двое полицейских вместо того, чтобы защищать город от захватчиков, добровольно согласились сотрудничать с врагом. Досудебным расследованием установлено, что коллаборанты лично объехали дома сослуживцев и собрали у них оружие с патронами, а затем передали их врагу. Речь идет о 9 пистолетах «ПМ» и 18 магазинах к ним со снаряженными патронами.

Один из коллаборантов вышел из оккупированной территории и был задержан.

Экс-полицейский обвиняется в передаче группой лиц по предварительному сговору материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора (часть 2 статьи 28, часть 4 статьи 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как полицейского из Снигиревки Игоря Калачева уличили на сотрудничестве с оккупантами, его уволили и привлекают к уголовной ответственности.