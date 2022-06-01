Глава МИД Британии заявила, что россиян нужно вытеснить со всех захваченных территорий Украины: «Это реально»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистичной целью.

Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает The Guardian.

«Вся та территория Украины, которую захватила россия, незаконно оккупирована. И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей этой территории», - заявила Трасс.

Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что ррссию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого периода времени, она ответила, что это вполне осуществимо.