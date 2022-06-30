«Сейчас Украина платит самую высокую цену за свой европейский выбор», - Ким на Комитете регионов ЕС

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 29 июня выступил перед членами группы Европейской народной партии в Комитете регионов Европейского Союза, заявив, что сейчас Украина платит самую высокую цену за свой европейский выбор, а также рассказал о ситуации в области.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

«Присоединение к Европейскому Союзу – это цель, которой наш народ настойчиво добивается с 2014 года. Сейчас Украина платит самую высокую цену за свой европейский выбор», - отметил он.

Глава ОВА акцентировал внимание на том, что с начала марта 2022 года ЕС испытал наибольший приток беженцев в своей истории, ведь более семи миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от последствий боевых действий.

«Однако более двух миллионов из них уже вернулись, и подавляющее большинство украинцев стремится вернуться, когда ситуация нормализуется. Это говорит о том, что украинцы хотят строить собственную европейскую страну. Как следствие, сегодня для всей Украины очень важна помощь мирового сообщества. Мы надеемся получить поддержку и после нашей победы», – сказал он.

Также Виталий Ким во время доклада рассказал о поврежденных или разрушенных гражданских объектах в Николаевской области в результате российской военной агрессии.

Кроме того, начальник Николаевской ОВА представил присутствующим ряд объектов, реконструкция которых будет иметь значительное положительное влияние на положение дел в регионе.