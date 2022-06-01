Из кадров разрушенных оккупантами домов и городов создали портрет Зеленского

Появился портрет президента Украины Владимира Зеленского, созданный в жанре коллажа по кадрам разрушенных российскими оккупантами домов и городов нашей страны.

Снимок опубликован в Twitter Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что это работа Сергея Перцева – генерального директора телеканала М1, который творит под псевдонимом Перец Горький. Этим именем подписан коллаж.

«Сквозь невыносимую боль и скорбь мы пройдем свой путь к необратимой Победе», - говорится в сообщении Минобороны.

В основе портрета лежит фото главы государства, сделанное во время его визита в Бучу на Киевщине в первые дни освобождения города от российских захватчиков. В тот день Зеленский увидел на улицах десятки тел убитых мирных жителей.