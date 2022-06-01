На Черниговщине поймали еще одного вражеского агента, который наводил ракетные удары и готовил диверсии

В ходе многоэтапной спецоперации СБУ задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Тот был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах «Укрзалізниці».

Установлено, что оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб рф, которая была создана для проведения взрывной деятельности на западе Украины. После задержания своего «связного» информатор получил новую задачу – разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с рф. Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов.

В настоящее время задержанный информатор уведомлен о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

Спецоперацию по разоблачению вражеской агентуры проводили контрразведчики и следователи СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве прокуратуры.