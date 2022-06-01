В зоне проведения боевых задач николаевские морпехи дали клятву и получили от комбрига береты

В районе выполнения задач по назначению 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского состоялось торжественное составление Клятвы морского пехотинца.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

Командир бригады полковник Виктор Сикоза вручил воинам береты морского пехотинца.

«Спецификой данного мероприятия было то, что традиционно кандидаты должны составить зачеты, пройти психологическую полосу препятствий, но вы не зачетами, а успешным выполнением боевой задачи продемонстрировали свое достоинство носить штормовые береты. Наша Клятва – это совокупность принципов, определяющих ценностей, нравственных стандартов, которыми на протяжении жизни руководствуется каждый морпех. Она – Кодекс чести для морского пехотинца, воплощающий высокие идеалы, к которым направлялись и которыми жили отважные воины разных времен и народов. В ней выражен дух воина, преданного защитника Украины и искреннего собрата», - отметил комбриг.