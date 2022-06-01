В Украине арестовали активы приближенного к путину олигарха Мордашова на более чем ₴31,5 миллиона

путин и мордашов Арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В бизнес-кругах россии этого мужчину называют «железным мальчиком». Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий.

В 2016 году бизнесмен получил от президента рф путина отличие «За благодеяние».

По решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности: корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 миллиона гривен и средства в размере более 3 миллионов гривен и 106 тысячи долларов США, которые находились на банковских счетах. Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

СБУ продолжает досудебное расследование производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») и части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Разоблачение и документирование преступления происходило сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева.

В СБУ не называют имя олигарха, но прозвище «железный мальчик» ранее получил Алексей Мордашов – владелец 77 % акций, председатель совета директоров ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза». Владелец 32 % немецкой туристической компании TUI Group.

В феврале 2021 года из-за роста стоимости акций «Северстали» состояние Мордашова достигло 32,1 миллиарда долларов США и он стал самым богатым человеком в рф.

В 2022 году вследствие вторжения рф на территорию Украины Мордашов попал под персональные санкции.