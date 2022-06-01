Нардеп-предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе

Нардеп-предатель Алексей Ковалев снялся в видео, в котором рассказал, что о своем состоянии после покушения.

Кадры с Ковалевым показал пропагандистский ресурс «РИА новости».

Как известно, 22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области.

На видео заметно, что у Ковалева забинтована одна рука. Какие конкретно у него повреждения после покушения – не говорится.

– В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив здоров, планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника. Меня не запугали, и я планирую дальше работать, оставаться с людьми. Соответственно я дальше буду работать на своем избирательном округе до окончания своих полномочий в 2023 году. Считаю, те мои недруги, те кто планировал данную диверсию – не дождетесь, – сказал он.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.