Байден пообещал Украине передовую ПВО и еще больше установок HIMARS

Соединенные Штаты Америки анонсируют передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня (HIMARS).

Об этом президент США Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде.

По его словам, в ближайшие дни Вашингтон объявит о передаче вооружений Украине на 800 миллионов долларов.