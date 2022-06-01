Байден пообещал Украине передовую ПВО и еще больше установок HIMARS

Соединенные Штаты Америки анонсируют передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня (HIMARS).
Об этом президент США Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде.
По его словам, в ближайшие дни Вашингтон объявит о передаче вооружений Украине на 800 миллионов долларов.
– Включая новую передовую западную систему ПВО, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS, которые поступят из других стран, - отметил он.