Байден пообещал Украине передовую ПВО и еще больше установок HIMARS

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30.06.2022 17:03

Соединенные Штаты Америки анонсируют передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня (HIMARS).

Об этом президент США Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде.

По его словам, в ближайшие дни Вашингтон объявит о передаче вооружений Украине на 800 миллионов долларов.

– Включая новую передовую западную систему ПВО, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS, которые поступят из других стран, - отметил он.

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