В Николаеве сотрудники ГСЧС спасли из разбомбленной многоэтажки кота

В Николаеве спасатели 30 июня во время поисково-спасательных работ в многоэтажном доме, который разбомбили оккупанты, нашли кота.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, 29 июня в Николаеве российская ракета попала в жилой многоквартирный дом. К вечеру 30 июня спасатели нашли седьмую жертву этой атаки - 21-летнюю девушку. Также известно о шести раненых жителях этого дома.

«Еще один пушистик сегодня спасен нашими отважными спасателями из разрушенного врагом пятиэтажного жилого дома. Еще со вчера владелица квартиры не могла найти своих двух кошек. И когда уже не в силах было ждать и надеяться, что кошки сами выйдут или найдутся, женщина обратилась к сотрудникам ГСЧС. Спасатели обследовали квартиру, на которую указала хозяйка, и в одной из комнат нашли напуганного усача. Другой котик еще не нашелся и мы надеемся, что вскоре владелица обнимет его», – рассказали в ГУ ГСЧС.

Напомним, как в этом же доме сотрудники ГУ ГСЧС спасли лабрадора.