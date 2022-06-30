ЕСПЧ запретил россии казнить двух пленных британцев, воевавших в николаевском батальоне морпехов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приказал россии обеспечить неисполнение смертной казни против двух британцев, попавших в плен во время боевых действий на стороне Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение суда.

ЕСПЧ решил применить временные меры по делам «Пиннер против россии и Украины» и «Аслин против россии и Украины» в отношении двух граждан Британии, служащих Вооруженных сил Украины, приговоренных к смертной казни в так называемой «ДНР».

«Согласно правилу 39 (временные меры) Регламента Суд назначил, в частности, правительству российской федерации, что оно должно обеспечить, чтобы смертная казнь, вынесенная в отношении заявителей, не была исполнена; обеспечить надлежащие условия их содержания; предоставить им необходимую медицинскую помощь и лекарства», - говорится в решении суда.

Суд также назначил правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение прав заявителей, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Оккупанты приговорили пленных к смертной казни. Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали договор с ВСУ еще до полномасштабного вторжения россии. Они сражались в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.