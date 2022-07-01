Николаевца отдали под суд за поддержку агрессии рф

В Николаеве будут судить 59-летнего мужчину, публично поддерживавшего действия вооруженных формирований россии в Украине.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Окружная прокуратура Николаева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту осуществления коллаборационной деятельности (часть 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Мужчина в социальных сетях публично поддерживал решения и действия россии и отрицал ее вооруженную агрессию против Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.

В полиции Николаевской области сообщили, что 20 июня полицейские сообщили николаевцу о подозрении, а 28 июня дознаватели закончили расследование и направили уголовное производство в Окружную прокуратуру Николаева, которая направила обвинительный акт в суд.